Wegen Vandalismus und Ruhestörungen auf dem Gelände mehrerer Schulen im Stadtgebiet hatte die Stadt einen privaten Sicherheitsdienst eingesetzt und dafür 15.500 Euro im Jahr bezahlt. Ohne Ausschreibung. Daran hatte sich die SPD-Fraktion im Stadtrat gestört.

Alles sei korrekt gelaufen, versichert die Stadt jetzt noch einmal in einer Antwort an Bernd Schwarz, der im Stadtrat im Namen der SPD Zweifel an der Vergabe an den Rodalber Sicherheitsdienst Nowak bekundet hatte. Aus Gründen der Eilbedürftigkeit und Dringlichkeit sei ab Dezember 2018 die Firma Novak unmittelbar beauftragt worden, da in den Schulhöfen der Grundschulen Wittelsbach und Horeb, des Leibniz-Gymnasiums und ab Juli 2019 der Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn erhebliche Sachbeschädigungen und Ruhestörungen aufgetreten seien. „Ein Vergabeverfahren war nach Auffassung des Schulverwaltungsamts nicht notwendig, da hier ein Fall äußerster Dringlichkeit vorlag“, schreibt die Stadt.

Tische angezündet, Fensterscheiben eingeworfen

In einer einzigen Nacht seien bei der Grundschule Wittelsbach Schäden von mehreren zehntausend Euro verursacht worden, teilt die Stadt mit und listet auf: mit Kanaldeckeln eingeworfene Oberlichter der Umkleidekabinen, eingeworfene Fensterscheiben, zerstörte Halogen-Außenstrahler, angezündete Müllcontainer, Sitzbänke und Tische, beschmutzte und zerstörte Spielgeräte und Klettergerüste. Deshalb musste es schnell gehen, nach Ansicht der Verwaltung war ein reguläres Vergabeverfahren nicht mehr vertretbar. Und die Stadt verweist auf die Erfolge ihres schnellen Handelns: Die Sachbeschädigungen und Ruhestörungen seien erheblich zurückgegangen.

Nach Angaben der Stadt seien die Verträge mit dem Sicherheitsdienst mittlerweile gekündigt worden. Es werde nun geprüft, ob das neue Gebäudemanagement diese Aufgaben übernehmen kann. Falls dies nicht möglich sei, würden für die Leistungen Vergleichsangebote angefordert. Die Überwachung der genannten Liegenschaften in dieser Form habe sich bewährt und hohe Vermögensschäden und Lärmbelästigungen seien vermieden worden, so die Stadt.

Es war Eile geboten

Nach Auffassung der Stadtverwaltung war eine öffentliche Ausschreibung für die Vergabe an den Sicherheitsdienst nicht erforderlich. Laut der rechtlichen Vorgaben könnten Aufträge bis 20.000 Euro im Wege einer „freihändigen Vergabe“ vergeben werden. Zwar sollen drei Vergleichsangebote eingeholt werden. Das bedeute aber, dass auch ein Ermessen bestehe. Aus Gründen der Eilbedürftigkeit im Hinblick auf drohenden Vandalismus und Ruhestörungen beziehungsweise der drohenden erheblichen Sachbeschädigungen „halten wir die Beauftragung der Sicherheitsfirma im vorliegenden Fall ohne Vergleichsangebot für gerechtfertigt“, so die Stadt. Auf Grund der guten Erfahrungen mit der Firma sei auch im Vorfeld sichergestellt gewesen, dass der gewünschte Erfolg eintritt. Natürlich hätte die Möglichkeit bestanden, in den Folgemonaten Vergleichsangebote einzuholen, nachdem die bestehende Dringlichkeit abgemildert war, räumt die Stadt ein. Gleichzeitig weist sie aber darauf hin, dass die Wertgrenze für „freihändige Vergaben“ im Jahr 2019 auf 40.000 Euro angehoben wurde. Die Auftragsvergabe bewege sich also deutlich unter dem gesteckten finanziellen Rahmen.

Sollten die Aufgaben des Sicherheitsdienstes nicht vom Gebäudemanagement übernommen werden können, seien für die weitere Beauftragung einer Firma natürlich entsprechende Vergleichsangebote einzuholen, so die Stadt.