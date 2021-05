Landrätin Susanne Ganster und Oberbürgermeister Markus Zwick haben am Mittwoch ihre Position verteidigt, dass sie gerne in Privatwohnungen kontrollieren würden, ob sich dort die Bürger Corona-konform verhalten.

Es sei ein Dilemma, dass überall in Deutschland private Feiern untersagt sind, aber die Ordnungsämter in Rheinland-Pfalz nicht wenigstens ein Bußgeld bei Verstößen verhängen können wie in anderen Bundesländern. „Wenn Sie ihr Auto im Parkverbot abstellen, bekommen Sie ein Bußgeld. Wenn Sie in Corona-Zeiten eine größere Party zuhause feiern, darf das Ordnungsamt nicht einschreiten“, erläutern Landrätin Ganster und Oberbürgermeister Zwick die aktuelle Situation in Rheinland-Pfalz. „Wir wollen ausdrücklich nicht in Privatwohnungen oder Grundrechte aushebeln, die verfassungsrechtlich aus gutem Grund geschützt sind. Aber wir bitten im Sinne des Bevölkerungsschutzes das Land um Überprüfung der aktuell geltenden Rechtsverordnung“, sagen beide.

„Private Feiern eine Hauptursache der dramatisch steigenden Zahl der Infektionen“

Das Land lasse die Unvernünftigen gewähren, verlange aber von den Vernünftigen Opfer, kritisieren die Verwaltungschefs des Landkreises Südwestpfalz und der Stadt Pirmasens. Die aktuelle Landesverordnung lasse private Feierlichkeiten weiterhin zu, gleichzeitig seien aber Einrichtungen mit durchdachten Hygienekonzepten zu Wochenbeginn geschlossen worden, um mögliche Infektionen zu vermeiden. Dies sei der Bevölkerung schlichtweg nicht zu vermitteln. „Durch die bestehende Lücke und fehlende Sanktionsmöglichkeiten wie Bußgelder wird der gewünschte Erfolg der Kontaktbeschränkungen leichtfertig aufs Spiel gesetzt“, so die beiden Politiker. Dabei seien gerade private Feierlichkeiten in der Region erwiesenermaßen eine Hauptursache der dramatisch steigenden Zahl der Infektionen.

Ganster und Zwick geht es nach eigenen Angaben bei ihrem Vorstoß ausdrücklich nicht um das Betreten oder gar die Durchsuchung von Wohnungen, um das regelhafte Kontrollieren von Wohnungen, um die Förderung des Denunziantentums oder darum, verantwortungsbewusste Bürger zu gängeln oder ihnen zu misstrauen. Die Landrätin und der Oberbürgermeister betonten übereinstimmend, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung ein besonders hohes Rechtsgut sei, in das ausschließlich unter sehr engen Voraussetzungen eingegriffen werden dürfe. Allerdings wären nach ihrer Auffassung Vorsichtsmaßnahmen auch ohne Eingriff in dieses Recht durch das Land möglich, in dem zum Beispiel Bußgelder verhängt werden könnten, wie das in anderen Bundesländern praktiziert werde.