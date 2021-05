„Das war historisch“, nahm der alte und neue Schiri-Vorsitzende Ralf Vollmar ein großes Wort in den Mund. Erstmals fand im Südwestdeutschen Fußball-Verband (SWFV) eine Sitzung dieser Größe virtuell statt. Es war die Generalprobe für weitere Versammlungen – auch Kreistage und/oder Verbandstage dieser Art. Die SWFV-Geschäftsstelle hatte die reibungslos verlaufene Sitzung vor den PCs und Laptops perfekt vorbereitet. Natürlich hätten sich auch die Schiedsrichter gerne per Handschlag begrüßt und Präsenz gezeigt. Geht aber nicht, es ist Corona. Und so schrieb die Schiedsrichtervereinigung Pirmasens/Zweibrücken ein kleines Stück Fußballgeschichte.