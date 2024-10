Der Busenberger Holzschuhpfad zählt zu den herausragenden Premiumpfaden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und zieht an schönen Tagen viele Wanderer an. Die stehen immer öfter vor Barrieren, die ein Grundstücksbesitzer dort aufgestellt hat. Er stellt finanzielle Forderungen für dei Nutzung der Wege an die Verbandsgemeinde. Er hatte bereits den Napoleonsteig bei Bruchweiler blockiert, wo dann eine Umleitung ausgeschildert. Auch für den Holzschuhpfad wird nun nach Ausweichrouten gesucht. Viele Beschwerden haben den Ortsbürgermeister von Busenberg bereits wegen der Barrikaden auf dem Premiumpfad erreicht.

