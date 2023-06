Etwas ganz Besonderes hat sich der Reitverein Thaleischweiler-Fröschen für sein Dressur- und Springturnier am Wochenende in den Neuwiesen einfallen lassen.

Die Reiter, die am Samstag ab 18.15 Uhr auf dem Springplatz ihre Dressur-Kür präsentieren, kleiden sich, wie man es im 17. und 18. Jahrhundert, also im Barock, tat. „Wir machen diese Barockprüfung zum ersten Mal. Wir wollen mal etwas anderes anbieten“, erzählt die Vereinsvorsitzende Sabine Dauenhauer, die zusammen mit Rebecca Steck auch als Turnierleiterin fungiert. Die Resonanz auf das neue Angebot ist allerdings bisher mau: „Wir haben nur drei Meldungen, was vielleicht an der Helmpflicht liegt. Wir machen es aber trotzdem.“

Ansonsten kann der Ausrichter nicht klagen. Insgesamt liegen rund 450 Nennungen für die zwei Turniertage vor, darunter allein 60 für das A-Springen am Sonntagmorgen. „Wir haben sogar einige Prüfungen gestrichen, weil wir sonst nicht mit dem Zeitplan hingekommen wären“, informiert Dauenhauer.

Sportliche Höhepunkte sind die M-Dressur am Samstag ab 15.30 Uhr und das abschließende M-Springen am Sonntag ab 17 Uhr auf dem von Reiner Neuhard gebauten Parcours. In der M-Dressur vertritt Louisa Dauenhauer den Gastgeber. Auf welchem Pferd die 22-Jährige sitzen wird (Rodynho oder Domenyca), bleibt abzuwarten.

Zuschauer müssen keinen Eintritt zahlen und haben – was bei den sommerlichen Temperaturen nicht unwichtig ist – viele schattige Plätze. Dauenhauer wirbt zudem mit einem „guten Kuchen- und Essensangebot“.

DER ZEITPLAN

Samstag

Reithalle: 10.30 Uhr Dressurpferdeprüfung Kl. A (9 Nennungen); 12 Uhr: Reiterwettbewerb Schritt - Trab - Galopp (12); 13 Uhr: Dressurwettbewerb (20).

Springplatz: 8.30 Uhr: Gewöhnungs-Spring-LP (24); 10 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse A** (17); 11.15 Uhr: Springreiter-Wettbewerb, Höhe 65 cm (8); 12 Uhr: Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit, Höhe 80 cm (12); 13.45 Uhr: L-Dressur - Kandare (16); 15.30 Uhr: M-Dressur (24); 18.15 Uhr: Gerittene Dressur-Kür Barockpferde (3)

Sonntag

Reithalle: 8 Uhr: Dressurreiterprüfung Klasse A (26); 9.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse A (33); 11.30 Uhr: Dressurreiterprüfung Klasse L (30); 15 Uhr: Dressurprüfung Klasse L - Trense (32).

Springplatz: 8 Uhr: A-Stilspringen (38); 9.45 Uhr: Springprüfung Klasse A (60); 12.30 Uhr: Punktespringprüfung Klasse A** mit Joker (33); 14 Uhr: L-Stilspringen (16); 15 Uhr: L-Springen (11); 16 Uhr: L-Springen mit steigenden Anforderungen (14); 17 Uhr: M*-Springen (12).