Eine Art Geisterspiel wird es wohl werden. Ohne Publikum, Nachfragen, persönlichen Austausch. Denn die Hauptversammlung der Wasgau AG findet am Mittwoch in einem Büro in der Blocksbergstraße statt: in einem sehr kleinem Kreis und vor einer Kamera als Auge der Aktionäre.

Der Blick über gespannte Gesichter, die kritischen Nachfragen der Aktionärsvertreter, der Beifall am Ende: Das wird es in der Hauptversammlung der Wasgau AG in diesem Jahr nicht geben.