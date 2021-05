Ein Bewerbungsgespräch auf dem Parkplatz: In Corona-Zeiten ist möglich, woran vorher nicht mal gedacht wurde. Auch bei einem Arbeitgeber wie der Wasgau AG, der gewisse Traditionen pflegt. Beispielsweise das persönliche Vorstellungsgespräch – von Angesicht zu Angesicht.

Um es gleich klarzustellen: Nein, Ausbildungsleiter und Bewerber haben sich nicht auf dem Parkplatz verabredet. Aber getroffen haben sie sich dort schon – virtuell zumindest. Denn der junge Mann, der sich für eine Ausbildung bei dem Lebensmittelkonzern interessierte, saß tatsächlich in seinem Auto und führte von dort per Smartphone sein Vorstellungsgespräch – in der Mittagspause auf dem Parkplatz des Arbeitgebers, bei dem er gerade ein Praktikum absolvierte. Sein Gesprächspartner Dieter Leyenberger, Leiter Aus- und Weiterbildung bei der Wasgau AG, saß derweil wie gewohnt in seinem Büro. Fremd war die Situation dennoch für ihn. Bewerber per Video-Interview auf dem Laptop-Bildschirm kennenzulernen – eine echte Premiere für den langjährigen Abteilungsleiter.

Am Anfang war Skepsis

Wenn man ihm das früher gesagt hätte, dann hätte er es nicht geglaubt, kommentiert es Dieter Leyenberger. Aber infolge der Corona-Pandemie gehe eben vieles, was früher oft nicht möglich gewesen sei, beispielsweise Homeoffice für viele Mitarbeiter. Doch beim Bewerbungsgespräch per Video-Konferenz sei er dann doch skeptisch gewesen – gerade dabei komme es ja auf den persönlichen Eindruck an. Das kann Marketingleiterin Isolde Woll gut nachvollziehen. In ihrem Bereich seien Videokonferenzen nichts Neues, stellt sie fest, aber diese Technik im Personalbereich zuzulassen, sei schon eine Herausforderung. Ausschlaggebend dafür, dass er sich dann doch darauf einließ, war für Leyenberger eine große Befürchtung: dass infolge der verhängten Kontaktsperren Ausbildungsstellen zum 1. August möglicherweise gar nicht besetzt werden könnten. Gute Leute seien schnell woanders unter, sagt er.

Guter Nachwuchs immer gefragt

Den Druck, guten Nachwuchs zu finden, verspürt auch der Lebensmittelkonzern, der insgesamt 3800 Mitarbeiter beschäftigt, davon über 1200 in Pirmasens. Die Besetzung der Stellen müsse man sich heute „mühsam“ über viele Kanäle erarbeiten, stellt Leyenberger fest. Etwa über Messeauftritte, soziale Medien, Internet-Portale, auch über Info-Stände in Märkten und über Hinweise auf den eigenen Handzetteln. Liefen in früheren Spitzenzeiten pro Jahr über 2000 Bewerbungen für Ausbildungsstellen ein, waren es dieses Jahr 480 plus 25 Interessenten für ein duales Studium. Bevor sie zum Gespräch eingeladen werden, müssen sie einen Test absolvieren, der dieses Jahr das zweite Mal online stattfand. Diese Runde war bereits abgeschlossen, die Gespräche standen an. Doch dann kam „Corona“ – und damit die Idee des digitalen Vorstellungsgespräches.

Eine Anleitung „gebastelt“

Vorgeschlagen und mit der IT-Abteilung ausgearbeitet hat das Ganze Leyenbergers Assistentin Sarah Schantz. Die 27-Jährige arbeitet seit 2014 im Unternehmen. Ihre Ausbildung zur Bürokauffrau hat sie in einem Malerbetrieb gemacht, ist danach wieder zur Schule gegangen, um Abitur zu machen. „Ich wollte unbedingt studieren“, erzählt sie – wie ihre Klassenkameraden auch. Doch danach überlegte sie es sich doch anders, das Geldverdienen lockte mehr. Initiativ bewarb sie sich bei der Wasgau AG – mit Erfolg.

Bis die digitale Bewerbungsrunde stand, gab es für die junge Frau dann auch etwas mehr als sonst zu tun: Mit allen Gesprächspartnern, übrigens aus der ganzen Pfalz, sprach sie über das geplante Vorgehen, bevor sie Termine plante, stellte auch für alle eine Anleitung zusammen.

36 Gespräche mit möglichen Azubis und zehn Bewerbern fürs duale Studium haben sie und ihr Chef – abwechselnd als Interviewer und Protokollant – inzwischen geführt. Und nur einmal habe das digitale Miteinander nicht im ersten Anlauf funktioniert, stellen sie fest: Bild und Ton ließen sich nicht herstellen, nur per Chat konnte kommuniziert werden.

Wenn der Hund mal bellt: Nicht so schlimm

Technisch lief es also. Und wie war es mit dem persönlichen Eindruck? Natürlich anders als im direkten Gegenüber, stellt Dieter Leyenberger fest. Es gebe weniger subjektive Momentaufnahmen, was vielleicht sogar ganz gut sei. Aber man schaue trotzdem auf das Umfeld, den Hintergrund und darauf, wie sich jemand präsentiere. Und da habe es durchaus Bewerber gegeben, die ihr Umfeld bewusst gestaltet hätten, sich im Vorfeld Gedanken gemacht hätten. Ein Pluspunkt für den Personaler. Dass es bei anderen nicht so perfekt war – weil der Hund bellte oder jemand durch den Raum ging – hat ihn aber auch nicht gestört. „Das macht es auch authentisch.“ Und dass in einem Fall die Mutter im Zimmer war – erkennbar durch ihr Einflüstern beim Sprössling: „Nun sag’ doch was“ –, fand Leyenberger ebenfalls nicht schlimm. Im Gegenteil: „Wenn die Eltern dahinter stehen, ist das positiv“, findet er.

Bürgert sich das digitale Vorstellungsgespräch ein? Da bleiben sie bei Wasgau zurückhaltend. Denn auf ein persönliches Miteinander wurde im Unternehmen seit jeher viel Wert gelegt. Nicht ohne Grund haben kürzlich auch 30 Mitarbeiter aus der Verwaltung, wo weniger zu tun war als in den Märkten, dort mitangepackt und geholfen, die Regale einzuräumen. Von der vernetzten Bürowelt in die handfeste Marktarbeit – auch das geht.