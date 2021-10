Das Pirmasenser Walhalla-Kinocenter zeigt jetzt wieder regelmäßig montags ausgewählte Film-Spezialitäten in der Reihe „Kino 50+“. Die Reihe findet unter dem Motto „Nette Menschen treffen und schöne Stunden im Kino verbringen“ statt.

Derzeit müssen die netten Menschen zwar noch Abstand halten, wie die Kino-Betreiber mitteilen. Im Kinosaal wird in Längsrichtung jede zweite Reihe freigehalten. Zwischen Besuchern, für die die Kontaktbeschränkungen des Landes gelten, bleibt innerhalb der Reihe mindestens ein Sitzplatz frei. Für den Zugang zum Kino benötigt man einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis. Am eigenen Sitz im Kinosaal darf die Maske abgenommen werden und es dürfen Getränke und Snacks verzehrt werden.

Preisgekrönte Filme

Zu sehen sind in den nächsten Wochen ausgewählte und teilweise auch preisgekrönte Filme. Am Montag, 11. Oktober, ist um 15.30 Uhr die dänische Tragikomödie „Der Rausch“ zu sehen. Mads Mikkelsen spielt darin einen Lehrer, der sich dem Experiment unterzieht, fortan nur noch mit Alkoholpegel zu unterrichten. „Der Rausch“ wurde mit dem Oscar 2021 als bester internationaler Film ausgezeichnet.

„The Father“, der bei der diesjährigen Oscar-Verleihung zwei der begehrten Trophäen bekam, ist am Montag, 18. Oktober, in der Reihe „Kino 50+“ im Walhalla zu sehen. Das Drama „The Father“ schildert schmerzhaft ehrlich, was Demenz mit den Opfern und Angehörigen macht. Der besondere Coup des Films ist die gewählte Perspektive, die das Geschehen konsequent aus Sicht des Erkrankten zeigt. Ein filmisches Erlebnis, in dem vor allem Anthony Hopkins Akzente setzen kann. Hopkins erhielt für seine Titelrolle den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Gleich drei Oscars

Am Montag, 25. Oktober, zeigt das Walhalla-Kinocenter in der Reihe „Kino 50+“ die von Detlef Buck mit vielen Stars aufwendig inszenierte Neuverfilmung des Thomas Mann-Romans „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“. Die Titelrolle spielt Jannis Niewöhner, der auch schon in „Narziss und Goldmund“ brillierte.

Am Montag, 1. November, findet wegen des Feiertags kein „Kino 50+“ statt. Am 8. November steht „Nomadland“ auf dem Programm. Der Film erhielt bei der diesjährigen Oscar-Verleihung gleich drei Oscars und wurde dabei auch als bester Film ausgezeichnet. „Nomadland“ erzählt von Menschen, die freiwillig als Nomaden leben, durch die Weiten der USA ziehen und nach Unabhängigkeit und Freiheit suchen.

Komödie und Klassiker

Über „Der Hochzeitsschneider von Athen“, der am 15. November gezeigt wird, schreibt programmkino.de: „Die liebenswerte Komödie entfaltet ihren Zauber erst nach und nach, ähnlich wie ein kleiner Diamant, der im richtigen Licht zu strahlen und zu funkeln beginnt. Obwohl die Geschichte vom menschenscheuen Herrenschneider, der sein Leben neu sortieren muss, auf den ersten Blick eher unspektakulär wirkt, wird sie doch immer sympathischer … “.

Am 22. November wird Philipp Stölzls Verfilmung des Stefan Zweig-Klassikers „Schachnovelle“ im „Kino 50+“ zu sehen sein. Oliver Masucci spielt darin einen Anwalt, der während des Zweiten Weltkriegs in Isolationshaft kommt. Um nicht verrückt zu werden, stellt er während der Haft Schachpartien nach.

Start

Die Filme in der Reihe „Kino 50+“ starten montags um 15.30 Uhr. Aus programmtechnischen Gründen kann sich aber die Anfangszeit manchmal geringfügig nach vorne oder nach hinten verschieben. Deshalb sollte die genaue Anfangszeit vor dem geplanten Kinobesuch nochmals in der Tagespresse oder auf der Internetseite des Kinos überprüft werden. Die Filme sind in der Regel auch noch an anderen Tagen und zu anderen Uhrzeiten zu sehen. Dann gelten aber normale Eintrittspreise und es gibt keinen kostenlosen Begrüßungssekt.