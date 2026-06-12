Der Verband wertet die Spielabsage der FKP-Footballer als schuldhaft. Warum der Verein Einspruch einlegt.

Die Absage des Auswärtsspiels in Fulda kommt die Pirmasens Praetorians teuer zu stehen. Der American Football Verband Hessen, der die Regionalliga Mitte verwaltet, in der die FKP-Footballer gemeldet sind, schließt den Verein mit sofortiger Wirkung aus der Liga aus, verbannt die Praetorians in die fünfte und damit unterste Liga und brummt den Pirmasensern auch noch eine Geldstrafe auf. Bei schuldhaften Spielabsagen entspricht das Vorgehen des Verbandes den Richtlinien. Vereine, die zu einem Spiel nicht anreisen und damit dem Gegner schaden, dem schließlich die eingeplanten Einnahmen für ein Heimspiel fehlen, sollen durch die drastische Strafe abgeschreckt werden.

Die Praetorians haben einen schwierigen Saisonstart hinter sich. Nach einigen schweren Jahren, mit dem sportlichen Abstieg in der Vorsaison als Negativhöhepunkt, sollte nun alles besser werden. Nur der Rückzug der Kaiserslautern Pikes in die Landesliga hatte verhindert, dass die Praetorians den Gang in die vierte Spielklasse antreten mussten. Vor dieser Saison hatte Abteilungsleiter Christopher Schwarz sein Team im Mittelfeld der Liga verortet.

Weite Busreisen

Zu den weiten Auswärtsfahrten nach Bad Homburg und Marburg reisten die Praetorians schon mit sehr wenigen Spielern an, weil einige Akteure aus beruflichen Gründen die Tagestouren nach Hessen absagten.

Also mussten die Spieler, die mit dabei waren, noch mehr spielen als sonst. Ein Teufelskreis, schließlich mussten die fitten Spieler jetzt teilweise sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung spielen. In einem Kollisionssport wie American Football ist das dauerhaft kaum zumutbar, Verletzungen sind unvermeidlich.

Mindestens 25 Spieler

Die Praetorians hatten gehofft, ihre Absage in Fulda durch das Einreichen von ausreichend Attesten zur Demonstration ihrer Spielunfähigkeit zu belegen. In der Regionalliga muss jedes Team mindestens 25 Spieler pro Partie haben. Kann eine Mannschaft nachweisen, dass sie so viele verletzte Spieler hat, dass sie diese Spielstärke nicht erreicht, wird ihre Absage als nicht schuldhaft gewertet und der Ligaausschluss bleibt ihr erspart.

Ligaobmann Christian Freund folgte der Argumentation der FKP-Footballer nicht und erklärte, die Praetorians hätten nicht ausreichend Atteste vorgelegt. Damit werden alle Saisonspiele der Pirmasenser als 0:36-Niederlagen gewertet. Die Mannschaft steht als Absteiger 2027 fest und darf für den Rest der Saison auch keine Freundschaftsspiele bestreiten.

Einspruch möglich

Die Praetorians haben nun die Gelegenheit, Einspruch einzulegen. Das nächste Spiel der FKP-Footballer ist für den 21. Juni in Mainz angesetzt. Der Einspruch muss also schnell erfolgen. „Es wird auf jeden Fall einen Einspruch geben, da sich der RLP-Verband und der Verband aus Hessen in der Passmenge und den benötigten Attesten widersprochen haben. Wir gingen von 40 Pässen aus und nun müssen wir für 46 Pässe Atteste vorlegen. Wir haben alles nach Absprache mit unserem Verband eingereicht und erst nach Ende der Frist eine andere Information aus Hessen bekommen", sagt Christopher Schwarz.

Der Präsident des rheinland-pfälzischen Verbandes ist übrigens Mario Kapila, der bis zum vergangenen Sommer noch Präsident der Praetorians war, dann mit diversen anderen Ex-Mitarbeitern der Prätorianer das Landesligateam Pfalz Warriors gründete und dort laut Website ebenfalls als Vereinspräsident fungiert.