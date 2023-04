Bei einem Streit zweier Männer am Samstagabend ging es wohl um die Hochdrucklanze einer Waschbox an einer Tankstelle in der Winzler Straße. Nach Ermittlungen der Polizei warfen sich die Männer wohl zunächst Beleidigungen an den Kopf – der genaue Grund scheint nicht bekannt. Dann versuchten sich die Kontrahenten, gegenseitig die Hochdrucklanze aus den Fingern zu reißen, wobei die Hände der beiden verletzt wurden. Auch ein Auto blieb nicht verschont und wurde durch Schläge beschädigt. Laut Polizei kommen mehrere Strafanzeigen auf die Männer zu. Ihre Autos blieben ungewaschen.