Mund-Nasen-Masken sind allgegenwärtig. Wer sicher gehen will, ob seine Masken den rechtlichen Vorgaben entsprechen, der kann sich an das Pirmasenser Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) wenden. Dort werden die Masken auf freiwilliger Basis getestet.

Seit Inkrafttreten der Maskenpflicht Ende April werden Mund-Nasen-Masken beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Frisör oder in Schulen von nahezu jedem benötigt. Es gibt sie aus Stoff oder Papierfleece, sie werden hergestellt in großen Serien von Unternehmen in Deutschland oder dem Ausland. Oft aber werden sie ehrenamtlich oder im Nebenerwerb an der heimischen Nähmaschine produziert. Welche Voraussetzungen gelten für den Verkauf und wie sicher sind die Masken für den Träger?

„Mund-Nasen-Masken werden als Bekleidungsgegenstand eingruppiert und dienen lediglich dem Auffangen von Mund- und Nasenaerosolen des Trägers“, erklärt Ines Anderie, Expertin für chemische Analysen am Pirmasenser Prüf- und Forschungsinstitut (PFI). Im Gegensatz zu den medizinischen Masken erfüllten sie nur eine Barrierefunktion, durch die die Übertragung der Viren eingeschränkt werden könne, erklärt sie. Dennoch dürften die Masken nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn sie die rechtlichen Vorgaben und Bestimmungen für Textilien erfüllen würden, führt Anderie weiter aus. Diese seien unter anderem in der Textilkennzeichnungsverordnung oder der Produktsicherheitsrichtlinie geregelt.

Hersteller der selbst gemachten Masken müssen sich auf keinen Fall Sorgen machen

Genau hier setzt eine vom PFI angebotene professionelle Untersuchung an. „Wir prüfen, ob die Mund-Nasen-Masken den bestehenden gesetzlichen Vorgaben entsprechen und damit die Verkehrsfähigkeit gegeben ist“, erläutert sie. Getestet würden beispielsweise, ob die Produkte die verbotenen Azo-Farbstoffe oder Formaldehyd enthielten.

Das Prüfsiegel des PFI sei nicht zwingend vorgeschrieben. Die Hersteller der selbst gemachten Masken müssten sich deshalb auf keinen Fall Sorgen machen, betont Anderie. „Normalerweise muss man davon ausgehen, dass die für die Masken benutzten Stoffe den gesetzlichen Vorgaben entsprechen“, betont sie. Für ihre Kunden bedeuteten die freiwilligen Tests einen Mehrwert, sagt Anderie. Einige ihrer Bestandskunden hätten ihre Produktion um die Masken erweitert oder würden diese extern zukaufen. „Die bei uns durchgeführte Prüfung setzt sie von anderen ab und dient gleichzeitig als Qualitätssiegel für die Masken“, meint sie.

„Genau das könnten auch die kleineren Produzenten für sich nutzen“, ist sich Anderie sicher. Das PFI unterbreite dafür gerne individuelle Angebote, die auch für Hersteller interessant sein können, die die Masken im Nebenerwerb produzieren, so die Expertin.