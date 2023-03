Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Walter Benz ist seit vielen Jahren Präsident des Pfälzer Turnerbunds. Solch schwere Zeiten wie jetzt hat er noch nie erlebt. Am Samstag wollte der Verband in Rodalben sein Erfolgsformat „It’s Showtime“ in modifizierter Form wieder aufleben lassen. Doch die Pandemie machte auch da einen Strich durch Rechnung. Nicht nur darüber ärgert sich Benz.

Herr Benz, Sie kennen sich im Geschäft aus: „The show must go on“ ist ein geflügelter Spruch, den sich der Pfälzer Turnerbund nun zu Eigen gemacht hat. So heißt ein neues Format, das eigentlich Ende November hätte über die Bühne gehen sollen.

Richtig.