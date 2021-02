Rund 5500 bedürftige Pirmasenser erhalten ab Ende dieser Woche Post von der Stadtverwaltung. In den Kuverts befinden sich jeweils fünf medizinische Gesichtsmasken. Hintergrund sind die strengen Corona-Maßnahmen in Bussen, Bahnen und dem Einzelhandel.

In den genannten Bereichen müssen seit Ende Januar medizinische Masken getragen werden. Das Land hat der Stadt Pirmasens rund 27.000 Masken zur Verteilung an Bedürftige zur Verfügung gestellt. „Mit den zusätzlichen Gratis-Masken sollen gezielt Menschen mit geringem Einkommen unterstützt werden, für die der Kauf notwendiger Schutzausrüstung eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt“, schreibt die Stadtverwaltung. Zu den Empfängern gehören beispielsweise Arbeitslose und Asylbewerber.

Die Verwaltung bereitet nach eigenen Angaben aktuell den Versand der Masken vor, die auf Paletten angeliefert wurden und nun umgepackt und adressiert werden müssen.

Zehn Masken für Hartz-IV-Empfänger über Krankenkasse

Ab Ende dieser Woche können sich Hartz-IV-Empfänger zudem nach Angaben der Bundesregierung kostenfrei mit zehn FFP2-Masken versorgen. Eine entsprechende Verordnung ist am 6. Februar in Kraft getreten. Mit dem entsprechenden Schreiben der Krankenkasse und ihrem Personalausweis können die Betroffenen Masken in der Apotheke abholen.