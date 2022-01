Die Center-Filiale der Deutschen Post im früheren Kaufhaus Moster bleibt. Der Mietvertrag wurde verlängert. Allerdings ziehen zwei selbstständige Finanzberater der Postbank aus dem Moster aus und richten sich in der früheren Apotheke an der Ecke Hauptstraße/Fröbelgasse ein.

Postbank und Deutsche Post bleiben weiter im früheren Moster, betont Hartmut Schlegel, Pressesprecher der Postbank in Frankfurt. Umgezogen sei nur das Büro der Postbank Finanzberatung, die mit selbstständigen Beratern Fragen zu Baufinanzierung und Geldanlagen beantworten.

Da die frühere Apotheke seit wenigen Tagen im typischen Postgelb erstrahlt, war ein Umzug der ganzen Filiale befürchtet worden. „Der Vertrag wurde erst kürzlich bis 2024 verlängert“, versichert eine Mitarbeiterin des Moster-Eigentümers Klaus Piezonka auf Anfrage. Die Deutsche Post ist nach der Schließung der Hauptpost in der Gärtnerstraße 2001 in die Fußgängerzone in das frühere Kaufhaus umgezogen, wo seitdem eine Center Filiale betrieben wird.