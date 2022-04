Die Deutsche Post hat ihren neuen Zustellstützpunkt in Pirmasens in Betrieb genommen. 50 Zustellerinnen und Zusteller starten laut einer Unternehmensmitteilung ihre Touren von der neuen Adresse Am Klosterpfuhl 8 aus. Jörg Bahls, Leiter der Postniederlassung Saarbrücken, zuständig für die Postleitzahlengebiete 55 und 66: „Wie auf dem Bild zu erkennen ist, wird der Standort CO2 neutral betrieben. Das bedeutet, dass wir die von uns benötigte Energie für Licht, Heizung oder auch der künftigen E-Flotte selbst herstellen. Das Dach verfügt über 214 Solarmodule, die eine Leistung von 82.000 Kilowattstunden im Jahr liefern. Moderne Luft-Wärmepumpen, die elektrisch betrieben werden, sorgen durch eine Fußbodenheizung für die notwendige Raumtemperatur auch im Winter. Die Beleuchtung erfolgt stromsparend mit LED Beleuchtung.“

Die offizielle Einweihung soll im Sommer stattfinden, wenn die E-Flotte in dem neuen Stützpunkt zum Einsatz kommt. Der Zustellstützpunkt Pirmasens versorgt Haushalte der Stadt Pirmasens sowie die umliegenden Gemeinden Bottenbach, Eppenbrunn, Hilst, Kröppen, Obersimten, Ruppertsweiler, Schweix,Trulben, Vinningen, Rodalben mit Briefen und Paketen. Im Schnitt sind das laut Post 160.000 Brief- und 25.000 Paketsendungen wöchentlich.

Daten und Fakten

Grundstücksgröße: 9.391 m²

Innenfläche des Neubaus gesamt: 1.657 m2, davon Betriebsfläche 1.486 m²

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: ca. 80

davon in der Zustellung: 78

Haushalte: 33.800

Durchschnittliche Briefmenge pro Woche: rund 160.000

Durchschnittliche Paketmenge pro Woche: rund 25.000