Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Musical „Kein Pardon“ von Thomas Hermanns und Hape Kerkeling basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1993. Es ist eine Satire auf die schillernde Bussi-Bussi-Gesellschaft des Showgeschäfts. Nach der Uraufführung im Düsseldorfer Theater hat Frank Serr aus Rieschweiler die Rechte an dem Stück gekauft und schickt es in neuer Inszenierung erstmals auf Tournee. Premiere ist am Freitag in Waldfischbach.

„Witzigkeit kennt keine Grenzen!“ Ein Satz von Hape Kerkeling aus „Kein Pardon“. Und „ein Blankoscheck zum Lachen“, wie Regisseur Hakan T. Aslan dann auch