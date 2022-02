Für den Pop-up-Laden am Schlossplatz hat das Pirmasenser Amt für Wirtschaftsförderung immer noch keinen Nachmieter gefunden, der eine Gründungsidee in der Fußgängerzone ausprobieren will. „Raumausstatter Keven Block hat sich daher bereit erklärt mit seinem Angebot an Wohnaccessoires weiterhin präsent zu sein, bis das City-Management einen Interessenten gefunden hat“, sagt Pressesprecher Maximilian Zwick. Bisher liegen trotz Aufrufen und persönlichen Ansprachen keine Bewerbungen vor, erklärt der Pressesprecher.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie und der damit einhergehenden Planungsunsicherheit spüre die Stadt eine starke Zurückhaltung bei potenziellen Interessenten, so Zwick. Gerade die Omikron-Welle habe sich als Hemmschuh erwiesen. Gründer beziehungsweise Unternehmer seien sehr vorsichtig, was Investitionen in neue Infrastruktur betrifft, heißt es aus dem Rathaus. Das gelte auch für die Einstellung von neuem Personal. Zudem sei die Angst der vergangenen Wochen vor einem erneuten Lockdown für die Situation nicht zuträglich gewesen, teilte die Pressestelle mit.

Interessierte können sich telefonisch mit City-Manager Constantin Weidlich unter 06331 1426214 in Verbindung setzen. Jedenfalls bis zum 31. März, denn Weidlich wechselt zum 1. April in gleicher Funktion nach Kaiserslautern. Das Personalamt bereitet eine Ausschreibung der Stelle vor.