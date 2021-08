Eine Innenstadt mit pulsierendem Leben, flanierenden Besuchern, einem vielfältigen Shoppingangebot und zufriedenen Geschäftsleuten – ein Szenario, von dem Pirmasens angesichts vieler Leerstände weit entfernt. Nun soll kreatives Leben in die Leere einziehen: mit einem Pop-up-Laden. Der erste Mieter ist da.

Seit Freitag sind in dem Laden in der Fußgängerzone die Upcycling-Kunstwerke von Helmut Gieseler alias Retronose zu bewundern − der Startschuss für ein kreatives Projekt zur Belebung der City. Gieseler brachte bei der Eröffnung das Pirmasenser Innenstadt-Dilemma auf den Punkt: „Es ist doch besser, nur 500 oder 1000 Euro zu haben als gar nichts. Wann geht das endlich in die Schädel der Leute rein?“, fragte er in Richtung der Vermieter. Diese beharrten allzu oft auf ihren teuren Ladenmieten, was potenzielle Mieter abschrecke. Somit hätten die Eigentümer letzten Endes einen Leerstand ganz ohne Einkünfte zu verantworten.

Wochenmiete kostet 75 Euro

Genau an dieser Stelle greift nun die Stadt Pirmasens ein. Sie mietet zunächst für zwölf Monate das leerstehende Ladengeschäft in der Hauptstraße 21 an und hat dort einen sogenannten Pop-up-Store eingerichtet. Für den Zeitraum von zwei bis acht Wochen können potenzielle Gründer das 60 Quadratmeter große Ladenlokal mit Schaufensterfront in bester 1-a-Lage zum Sensationspreis mieten: lediglich 75 Euro Miete inklusive Einrichtung, Fensterdekoration und Internetzugang fallen pro Woche an. Voraussetzung ist, dass die Interessenten glaubhaft versichern, dass sie tatsächlich einen Laden in der Stadt betreiben, wenn die Testphase erfolgreich ist.

Retronose-Gründer Helmut Gieseler, der mit seiner Tochter Céline alias „Celi Ciel“ aus abgelegten Gegenständen und nicht mehr genutzten Materialien außergewöhnliche Möbel, Einrichtungsgegenstände und Accessoires fertigt und sich damit über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht hat, ist nun der erste Mieter. Er will nun vor Ort für einige Wochen testen, wie sein sogenanntes Upcycling − so nennt man diese moderne Form der Wiederverwertung − bei den Passanten in der Innenstadt ankommt. In diesem Abschnitt der Fußgängerzone, gleich neben dem Schlossplatz und gegenüber dem Eiscafé Venezia, tummeln sich für gewöhnlich die meisten Menschen. Nun laden die Objekte aus Gieselers Hand die Flaneure zum Stehenbleiben und Reinschauen ein. Geöffnet ist mittwochs bis samstags jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Klares Signal: Gründer sind da

„Das wird die Zukunft sein“, zeigte sich der städtische Beigeordnete Dennis Clauer bei der Eröffnung des Pop-up-Ladens überzeugt. Er bedankte sich bei lokalen Unternehmen und Institutionen, darunter die Zukunftsregion Westpfalz, Stadtmarketingverein, Sparkasse Südwestpfalz, VR-Bank Südwestpfalz und die Unternehmensberatung Sefrin & Partner, die den Betrieb des Ladens bezuschussen und damit eine Lücke von jährlich 10.000 Euro schließen.

„Corona hat uns dazu gezwungen, endlich mal Fahrt aufzunehmen“, sagte Clauer mit Blick auf die schwierige wirtschaftliche Entwicklung während der Pandemie. Klares Ziel sei es, informierte City-Manager Constantin Weidlich, die Gründer durch den Pop-up-Store zu einem dauerhaften Laden zu bringen. Das Projekt sende das klare Signal: „Wir haben Gründer, die in der Fußgängerzone Fuß fassen möchten!“

Teil einer Gründungsoffensive

Hans-Günther Clev, Geschäftsführer des Vereins Zukunftsregion Westpfalz, nannte die Pirmasenser Initiative einen Meilenstein zur Revitalisierung der Innenstädte. Er lobte das Pirmasenser Vorgehen und kündigte an, die Idee auch in anderen Städten etablieren zu wollen. Wirtschaftsförderer Mark Schlick wies darauf hin, dass es sich keineswegs um ein Einzelvorhaben handele. Der Pop-up-Laden sei eingebunden in eine große Gründungsoffensive mit zahlreichen Projekten.

Erich Weiss, der den Stadtmarketingverein vertrat, sieht in der neuen Idee eine gute Möglichkeit, Leerständen entgegenzutreten und gleichzeitig Unternehmensgründern eine Chance zu geben, ihre Ideen zu testen: „Die Gemeinschaft der Händler freut sich und heißt alle herzlich willkommen“, erklärte Weiss, der auch den Pirmasenser Einzelhändlern vorsteht.

Die Idee dahinter

Die Eröffnung eines Ladenlokals bedeutet gerade für Gründer ein finanzielles Risiko, auch wegen der meist langfristig angelegten Mietverträge. Außerdem stellt sich die Frage: Kommt meine Geschäftsidee überhaupt an? Um Gründungswilligen den Schritt ins Ladenlokal zu erleichtern, hat die Stadt zum 1. August das Ladenlokal am Schlossplatz angemietet, zunächst für ein Jahr. „Die Fußgängerzone gehört zu den Schmuckstücken der Pirmasenser Innenstadt. Jedoch trüben die zunehmenden Leerstände das Bild“, erklärt die Stadt. Das habe auch mit der demografischen Entwicklung zu tun. Seit Entstehen der Einkaufsmeile in den achtziger Jahren sei die Einwohnerzahl um rund ein Drittel gesunken. „Pop up“ bedeutet „plötzlich auftauchen“. Solche Läden leben vom häufigen Wechsel des Sortiments. Die Präsentationsfläche ist meist nur provisorisch hergerichtet. Der regelmäßige Wechsel soll „die Neugierde der Konsumenten wecken und die Fußgängerzone um eine Attraktion reicher machen“, erklärt die Stadt.