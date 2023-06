Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kuchems Brauhaus war rappelvoll und die Bands gut gewählt: 2 Of Us, Pony Express und Rock´n Rose machten die Pirmasenser Akustiksession Parksong am Donnerstag zum Erfolg.

Was einst die Ausnahme war, ist seit Oktober die Regel: Die monatliche Konzertreihe Parksong ist schon im voraus ausverkauft, alle Sitzplätze sind reserviert. Das ist ein eindeutiges Indiz auf