In der Nacht auf Samstag kam es am Sommerwald in Pirmasens zu einer Auseinandersetzung mit Polizisten. Die Beamten waren kurz nach 4 Uhr zur Aufnahme einer Körperverletzungsanzeige und Schlichtung von Streitigkeiten gerufen worden. Der alkoholisierte 38-jährige Beschuldigte war jedoch sehr aggressiv und nicht zu beruhigen. Schließlich sollte er gefesselt werden. Hierbei wehrte sich der Mann laut Polizei und bedrohte und beleidigte die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wird nun neben der Strafanzeige wegen Körperverletzung auch noch eine Strafanzeige wegen Widerstand, Beleidigung und Bedrohung vorgelegt.