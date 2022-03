Um Widerstand gegen Polizeibeamte ging es Dienstag vorm Amtsgericht. Am 13. September 2021 wollten Polizisten gegen 21.40 Uhr den 37-jährigen Angeklagten als mutmaßlichen Randalierer in der Winzler Straße kontrollieren. Es kam anders als geplant.

Der 37-Jährige rannte davon und fiel hin. Der Aufforderung der Beamten, seine Arme auf den Rücken zu legen, kam er nicht nach. Stattdessen schlug er wild nach hinten und traf mit seinem Ellbogen einen Polizisten, so dass dieser Prellungen im Brustbereich erlitt. Der 37-Jährige flüchtete weiter und konnte erst von weiteren Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Verteidiger Walter Höh nannte als Grund für das Verhalten seines Mandanten, dieser sei in Panik geraten und habe weggewollt. Der 37-Jährige bedauere, dass der Polizist verletzt wurde. Aber: „Die Strafe folgte auf dem Fuße“, teilte Höh mit. Sein Mandant sei selbst erheblich verletzt worden und leide noch heute an den Folgen. Er müsse sich noch mehreren Operationen am Schultergelenk unterziehen und könne seine bisherige Arbeit nicht mehr verrichten.

Der Verteidiger regte an, das Strafverfahren gegen den nicht vorbestraften Angeklagten gegen Zahlung eines Schmerzensgeldes von 500 Euro an den geschädigten Beamten einzustellen. Dem folgten die Richterin und die Staatsanwaltschaft. Außerdem entschuldigte sich der 37-Jährige bei dem Polizisten. Sollte der Mann die Auflage nicht erfüllen, so gibt es eine neue Hauptverhandlung.