Strafvereitelung im Amt wirft der Verfasser eines anonymen Schreibens dem Leiter der Dahner Polizeidienststelle vor. Der Vorfall soll sich bereits im August 2018 zugetragen haben. Damals sollen zwei Beamte bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in der Verbandsgemeinde Hauenstein vom Bruder des Gastgebers geduzt worden sein. Eine Anzeige wegen Beleidigung habe ihr Dienststellenleiter danach aber verhindert, kritisiert der anonyme Schreiber; er mutmaßt, dass eine private Freundschaft zwischen Ruhestörer und Dienststellenleiter der Grund gewesen sei. Daneben kritisiert er den Führungsstil des Polizeibeamten, dem er Mobbing vorwirft; dessen Vorgesetzte hätten dies geduldet. Der angegriffene Dienststellenleiter Klaus Flieger sagte am Dienstag auf Anfrage dazu, dass er persönlich dies als Racheaktion bewerte, sich aber zur Sache zunächst nicht äußern wolle. Im Polizeipräsidium Westpfalz würden die Vorwürfe natürlich geprüft, sagte dort ein Sprecher. Und wenn es erforderlich sei, werde disziplinarisch und strafrechtlich darauf reagiert. Auch der Staatsanwaltschaft Zweibrücken liegt das anonyme Schreiben vor. Es sei, so die Behörde, ein Vorermittlungsverfahren zu der Frage eingeleitet worden, ob ein Anfangsverdacht für ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt.