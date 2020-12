Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat einen Strafbefehl gegen einen Polizisten beantragt. Dem Beamten wird von der Ermittlungsbehörde zur Last gelegt, im Mai bei einem Einsatz einen am Boden liegenden gefesselten 17-Jährigen geschlagen zu haben. Die Statsanwaltschaft spricht von Körperverletzung im Amt. Polizisten hatten den 17-Jährigen, der in Sri Lanka geboren wurde und einen dunklen Teint hat, zu Boden gebracht und gefesselt. Der angeschuldigte Polizist kam mit dem Einsatzfahrzeug hinzu, stieg aus und versetzte dem auf dem Boden liegenden Jugendlichen unvermittelt einen Schlag in Richtung Gesicht und einen Tritt gegen den linken Arm, wodurch das Opfer laut Staatsanwaltschaft keine Verletzungen aber Schmerzen erlitt.

Sollte der Strafbefehl greifen, erwartet den Mann eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Als Auflage soll er zudem 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.