Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ermittelt weiter gegen einen Polizisten, der einen dunkelhäutigen Jugendlichen geschlagen und getreten haben soll. Gegen andere Beamten führt sie wegen dieses Verhaltens derzeit kein Verfahren.

Bei dem Vorfall am 11. Mai hatte ein Polizist einen Jugendlichen am Boden fixiert. Der junge Mann soll zuvor eine Schaufensterscheibe in der Bahnhofstraße eingeschlagen haben. Als er am Boden lag,