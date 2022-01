In Pirmasens hat ein Mann seinen Hund so schwer misshandelt, dass die Polizei den Vierbeiner der Tierrettung übergeben musste. Eine Anwohnerin meldete sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr bei der Polizei. Sie habe beobachtet, wie ein Mann seinen Hund mit Tritten misshandelt habe. Er habe sich danach den Hund über die Schulter gelegt und sei weggelaufen. Die Polizisten konnten daraufhin den Hundebesitzer ermitteln und trafen auf einen Hund, der laut Polizeibericht „augenscheinlich schwer misshandelt“ worden war. Der Vierbeiner wurde der Tierrettung übergeben und dort einer ärztlichen Behandlung zugeführt. Der Hundebesitzer habe sich der Streife gegenüber äußerst aggressiv gezeigt. Er habe die Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet. Dieses Verhalten bescherte dem 31-Jährigen aus Pirmasens eine Nacht in der Zelle. Außer dem Hund wurde laut Polizei niemand verletzt.