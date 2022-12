Die Pirmasenser Polizei hat in diesem Jahr eine neue Chefin bekommen. Erstmals steht mit Jacqueline Schröder eine Frau an der Spitze der Inspektion. Im Interview mit der RHEINPFALZ hat sie verraten, worauf die Polizei in der Region 2023 einen Schwerpunkt legen wird. Schröder will gegen Drogenkriminalität vorgehen. Außerdem will die Polizei in Pirmasens einen Motorradkontrolltrupp einrichten.

Das ausführliche Interview lesen Sie hier.