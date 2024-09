Es ist ein Unfall, an den sich viele Zweibrücker wohl noch lange erinnern werden: Am 1. Juli 2018 starb ein 13-Jähriger bei einem Motorradsturz auf der A8. Vom Unfallverursacher fehlt bis heute jede Spur. Deutschlandweit hat der Fall Aufsehen erregt. Was Zweibrückens Polizeichef Nicolai Zöller heute darüber sagt.

Neuer Name, neues Logo, neue Aktion: Vor der Verbrauchermesse Offerta in Karlsruhe hat der Verein Südwestpfalz Touristik die Weichen neu gestellt. „Pfälzerwald“ ist jetzt die Dachmarke, mit der um Gäste geworben wird.

Am 21. September ist Tag des Handwerks. Es durchlebt aber schwierige Zeiten: Bestanden im Kammerbezirk Pfalz 2015 noch 6000 Ausbildungsverhältnisse, so waren es voriges Jahr nur noch 5400. Jan Leyser, Geschäftsbereichsleiter Betriebsberatung und Gewerbeförderung bei der Handwerkskammer der Pfalz, spricht über Probleme und Perspektiven.

Viele Jugendliche in der Region stehen kurz vor ihrem Schulabschluss. Möglichkeiten, wie es nach der Schule weitergehen könnte, zeigte die Berufsinformationsbörse in der Pirmasenser Messehalle auf. Dort berichteten nicht nur erfahrene Firmenchefs von den Ausbildungsberufen.

Der katholische Kirchenchor Maßweiler feiert am Sonntag, 22. September, sein 160-jähriges Bestehen. Zur Feier des Tages wird dem Ensemble eine besondere Ehrung zuteil.

Am Freitag um die Mittagszeit hat sich eine Delegation aus Pirmasens auf den Weg in die knapp 500 Kilometer entfernte Partnerstadt Poissy gemacht. An der Reise nehmen 40 Personen teil. Diese Zahl wurde in Absprache mit Poissy nicht zuletzt aus Kostengründen festgelegt.