Weil sie Polizisten bestechen wollte, musste sich eine 50-Jährige aus der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am Montag vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten.Im März hatte die Polizei in Waldfischbach-Burgalben ein Fahrzeug kontrolliert. Aber der Fahrer hatte weder Ausweispapiere noch Führerschein bei sich. Dafür stellten die Beamten 0,42 Promille bei dem Fahrer fest. Die 50-jährige Beifahrerin fragte nun die Polizisten, ob Bodycams und Funkgeräte ausgeschaltet seien. Dann nahm sie mehrere Geldscheine aus ihrem Geldbeutel und bot den Beamten 300 Euro an, damit diese von einer Strafanzeige absehen sollten. Diese lehnten ab.

Die Frau erschien nicht vor Gericht. Mit Einverständnis ihres Verteidigers und der Staatsanwaltschaft stellte das Gericht das Strafverfahren gegen die Frau vorläufig ein. Wenn sie 1500 Euro an den Kinderschutzbund bezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Andernfalls gibt es eine neue Verhandlung. arck