Erneut versuchten Betrüger mit Schockanrufen Geld zu ergaunern. Wie die Polizei informierte, wurden zwei Hauensteinerinnen am Montagmittag von einer angeblichen Polizistin angerufen, die vorgab, dass die Töchter der Frauen einen Verkehrsunfall verursacht hätten, bei der eine Frau ums Leben gekommen sei. Demnach sei nunmehr eine Kaution – in einem der Fälle im sechsstelligen Euro-Bereich – zu überweisen, um die Töchter vor einer Haftstrafe zu bewahren und um mit ihnen in Kontakt treten zu können. In beiden Fällen ahnten die Angerufenen einen Betrugsversuch und beendeten das Telefonat. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich hier um eine besonders perfide Betrugsmasche handelt. Bei solchen und ähnlichen Anrufen (Unfall eines Verwandten, geplanter Einbruch ins Haus, Notlage mit plötzlichem und sofortigem Geldbedarf beispielsweise einer Anzahlung) sollte man versuchen, Ruhe zu bewahren und bei den echten Verwandten und Bekannten nachfragen, bevor in einer Kurzschlussreaktion hohe Geldbeträge oder Wertgegenstände an fremde Personen übergeben werden.