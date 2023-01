In der Südwestpfalz hat es erneut eine Welle von Schockanrufen gegeben, teilte die Polizei mit. Sie weist deshalb darauf hin, dass diese Betrüger nach wie vor und unentwegt am Werke sind. Jeden Tag würden meist ältere Menschen Opfer dieser Anrufe. Auch am Donnerstag wurden wieder alle bekannten Variationen angewendet. Auch die Whatsapp-Nachrichten vom angeblichen Sohn oder Enkel oder Tochter oder Enkelin reißen nicht ab. Die Polizei bittet erneut darum, ältere Menschen im Angehörigen- und Freundeskreis auf diese betrügerischen Anrufe hinzuweisen, damit sie nicht leichtgläubig in die Falle tappen. Trotz der vielen Anrufe am Donnerstag sei kein Schaden angerichtet worden, da die perfiden Maschen der Täter mittlerweile recht bekannt seien, so die Polizei.