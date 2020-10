Mit über 100 Stundenkilometern entzog sich am Sonntag um Mitternacht ein Fahrzeug in der Bottenbacher Straße in Pirmasens-Winzeln einer Verkehrskontrolle. Kurze Zeit später sei das Auto in der Ortseinfahrt Windsberg erneut aufgefallen, worauf der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit flüchtete, wie die Polizei mitteilte. Eine Verfolgung sei nicht möglich gewesen. Das Auto der Marke VW mit ZW-Kennzeichen sei weiß lackiert, tiefergelegt und habe violett-farbene Radkästen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Fahrer. rhp