Am Sonntag zwischen 0.25 und 2.45 Uhr kontrollierte die Polizei die An- und Abfahrtswege des Pirmasenser Messegeländes in Pirmasens kontrolliert. In der Messehalle wurde eine Mallorca-Fasnachtsparty gefeiert. Die Beamten protokollierten mehrere Verstößen. In zwei Fällen verhinderten sie eine Trunkenheitsfahrt, als sie Autofahrer, die gerade in ihren Wagen einsteigen wollten, zum Atemalkoholtest baten. Die Pusteergebnisse erbrachten Promillewerte von 0,8 und 1,78 Promille. Die Polizei stellte die Autoschlüssel sicher, wenn die Fahrer wieder nüchtern sind, erhalten sie sie zurück. Eine betrunkene Partygängerin wurde dagegen am Steuer gestoppt und kontrolliert. Sie kam auf eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.