Das Ordnungsamt und die Polizei wollen am Donnerstag einer Mitteilung zufolge verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln überprüfen. Das geschieht im Rahmen eines landesweiten Corona-Kontrolltags.

Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen leicht zurückgegangen ist, wächst derzeit vielerorts die Sorge um mögliche Mutationen des SARS-CoV-2-Virus. Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung die Maskenpflicht in der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung erweitert. Die novellierte Fassung ist zu Wochenbeginn in Kraft getreten. Sie schreibt das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) beziehungsweise einer Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 vor.

Die verschärfte Maskenpflicht gilt unter anderem im Groß- und Einzelhandel, auf dem Wochenmarkt, in Apotheken, Sanitätshäusern und Tankstellen sowie in öffentlichen Stellen. Dazu zählen etwa Bank, Post, Behörden. Die Neuregelung greift auch in Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Beamten der Pirmasenser Polizei unterstützen den originär zuständigen kommunalen Vollzugsdienst seit Beginn der Corona-Pandemie bei der Überwachung der Einhaltung der Verbote und Beschränkungen. Die gemeinsame Streife soll der Mitteilung zufolge am Donnerstag ganztägig im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein. Schwerpunkte sollen der Groß- und Einzelhandel bilden, der Wochenmarkt auf dem Exe sowie Wartebereiche des Bus- und Bahnverkehrs.

Neben der verschärften Maskenpflicht werden auch die übrigen Corona-Regeln, wie etwa die Einhaltung des Mindestabstandes oder die Beschränkung der Personenzahl bei Zusammenkünften im öffentlichen Raum, überprüft. rhp