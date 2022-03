Die Polizei testet einen neuen Blitzer an der B10 in Höhe des Pirmasenser Waldfriedhofs. Bis kommenden Dienstag werden dort die erlaubten 100 Stundenkilometer in Fahrtrichtung Landau überwacht. Bei dem Blitzer handelt es sich um eine neue Generation an Geschwindigkeitsmessanlagen, die effektiver als die bisher eingesetzten Radaranhänger funktionieren sollen. Außerdem sind sie an mehr Stellen einsetzbar, da die gepanzerten Anhänger oft zu breit sind. Die neuen auf einem Dreibein untergebrachten Blitzer seien auch leichter zu versetzen. Der Blitzer an der B10 steht seit Dienstag und wandert anschließend an eine anderes Bundesstraße oder Autobahn. Wo genau wollte Michael Hummel vom Kaiserslauterer Polizeipräsidium nicht verraten. Vor der B10 arbeitete der Blitzer eine Woche lang auf der A6 bei Einsiedlerhof. Das ist ein Testgerät, das immer nur für eine Woche aufgestellt wird. Nach der Testphase werde das Polizeipräsidium entscheiden, welches bestellt werden soll. kka