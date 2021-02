Ein illegales Autorennen am Dienstag gegen 15 Uhr könnte laut Polizei zu einem Unfall auf der K36 in Richtung Lemberg geführt haben. Ermittelt wird außerdem wegen des Verdachtes auf Unfallflucht. Beteiligt waren laut Polizei ein 28-Jähriger aus Pirmasens mit seinem Opel Astra OPC (280 PS) und ein 19-Jähriger aus Höheinöd mit seinem Opel Astra G-Coupe (192 PS). Auf einer Geraden versuchte der 19-Jährige, den Wagen des 28-Jährigen zu überholen. Dieser beschleunigte jedoch und beide Wagen fuhren laut Polizei mehrere hundert Meter nebeneinander her. Der Jüngere kam bei regennasser Fahrbahn schließlich ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Zu einem Zusammenstoß mit dem anderen Wagen kam es nicht. Dessen Fahrer kehrte zwar zur Unfallstelle zurück, verließ diese jedoch wieder, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Wagen des 19-Jährigen wurde vollständig beschädigt, es entstand etwa 6000 Euro Schaden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.