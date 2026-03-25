Auf einem Mitfahrerparkplatz am Waldfriedhof in Pirmasens ist das hintere Kennzeichen eines geparkten Autos gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei stand ein blauer VW Touran mit Pirmasenser Kennzeichen am Donnerstag, 19. März, zwischen 12.45 Uhr und Mitternacht auf dem Parkplatz neben der B10. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl erst bei seiner Rückkehr.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Pirmasens bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 36915199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.