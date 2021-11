Lange, aber am Ende vergeblich hat ein 26-Jähriger, dem der Rucksack gestohlen wurde, den Dieb verfolgt. Laut Polizei war der junge Mann am Samstag gegen 12.45 Uhr in Rodalben nach Arbeitsschluss auf dem Heimweg in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen. Als er in der Pfarrstraße schließlich seinen Rucksack kurz abnahm, näherte sich ein Jogger, der dem jungen Mann den Rucksack stahl und damit in Richtung Hauptstraße flüchtete. Der 26-Jährige nahm die Verfolgung auf und verfolgte den Täter schließlich über einen Waldweg bis nach Münchweiler. Der Dieb versuchte, während der Flucht Dinge aus dem Rucksack weg zu werfen. Letztendlich konnte er bei Münchweiler unerkannt flüchten. Während der Flucht waren jedoch etliche Spaziergänger auf dem Waldweg unterwegs. Die Polizei Pirmasens bittet daher um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 06331 5200 oder pipirmasens@polizei.rlp.de.