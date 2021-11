In einer Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine 61-jährige Autofahrerin aus Rodalben. Sie soll am Freitag gegen 20.30 Uhr mit ihrem Pkw in der Bergstraße beim Anfahren zurückgerollt und gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen sein. Nach dem Unfall sei sie dann einfach weggefahren. Polizeibeamte suchten die Frau ihrer Wohnung auf und stellten dabei einen deutlichem Atemalkoholgeruch fest; auch im Fahrzeuginneren seien ein starker Alkoholgeruch und Hinweise auf Alkoholkonsum aufgefallen, so die Polizei. Ein Alco-Test bei der Frau ergab einen Wert von 0,54 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.