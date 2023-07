Bei einer Einsatzfahrt der Feuerwehr Hauenstein am Freitag gegen 16.45 Uhr an der B10 kam es laut Polizei zu einem Unfall mit einem dort im Stau stehenden Fahrzeug. Als die Feuerwehr nach den Löscharbeiten nachforschte, konnte jedoch kein durch einen Unfall beschädigtes Fahrzeug entdeckt werden. Die Polizei Dahn bittet daher Zeugen des Unfalls, sich zu melden unter Telefon 06391 9160 oder per E-Mail unter pidahn@polizei.rlp.de. Bei dem Einsatz am Freitag handelte es sich um den Brand einer Wiese an der B10 zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern. Während des Einsatzes der Wehren hatte sich auf der Bundesstraße ein Stau gebildet.