Mit gleich drei Unfallfluchten hatte es die Polizei am Donnerstag zu tun. Um 11.55 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein weißer Lkw beim Ausparken auf dem Gelände des McDonalds ein Verkehrsschild beschädigt habe. Der Fahrer sei in Richtung Bahnhofstraße davongefahren, das Nummernschild ist nur bruchstückhaft bekannt; Schaden: rund 500 Euro. Gegen 13.30 Uhr meldete ein 68-jähriger Hyundai-Fahrer eine Unfallflucht an der Streckbrücke. Bei einem Fahrspurwechsel habe der Fahrer eines weißen Autos das Heck seines Hyundai touchiert; Schaden: rund 2000 Euro. Zwischen 7.45 und 9.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Messegeländes geparkter Lada am hinteren, linken Radlauf beschädigt; Schaden rund 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.