Beinahe wäre es Freitagnacht zu einem schweren Unfall auf der B270 gekommen, ausgelöst durch ein gefährliches Überholmanöver. Ein Autofahrer, der Zeuge des Vorfalls war, zeigte diesen am Montag bei der Polizei an. Nach seiner Schilderung hat zwischen Biebermühle und Moschelmühle ein weiß lackierter VW Golf mit Pirmasenser Kennzeichen in Fahrtrichtung Kaiserslautern mehrere Wagen überholt – unter Missachtung des Überholverbots und der Doppellinie. Dabei fuhr auch auf der Gegenrichtung ein Pkw, so dass es laut Polizei nur dem Zufall zu verdanken war, dass sich kein Frontalzusammenstoß ereignete. Die Polizei sucht nun nach Fahrer und Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Telefon 06333/9270 entgegen.