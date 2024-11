Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag zwischen 7 und 16 Uhr auf dem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Fröschen gekommen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, teilte die Polizei mit. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um ein hellblaues Fahrzeug handeln. Die Polizei bittet um Hinweise: telefonisch unter 06333 9270 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de.