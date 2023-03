Nach der Geldautomatensprengung am Mittwoch in der Bitscher Straße in Fischbach konnte der Fahrer eines mutmaßlich flüchtigen silbergrauen SUV ausfindig gemacht werden. Das Fahrzeug war aufgrund von Zeugenaussagen in den Fokus der Ermittlungen geraten, weil der SUV nach der Sprengung vom Tatort wegfuhr. Wie Überprüfungen jetzt ergaben, handelt es sich um das Auto eines Zeugen. Die Ermittlungen nach dem dunkelblauen BMW mit Prümer (PRÜ) Kennzeichen dauern an, teilte die Polizei mit.