Unbekannte haben die Fahrertür eines grauen Kia mit Nürnberger Kennzeichen zerkratzt. Die Tat geschah zwischen Mittwoch, 27. Mai 2026, 17 Uhr, und Donnerstag, 28. Mai 2026, 12 Uhr, auf dem Parkplatz der Jugendherberge an der Ladestation. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben, sollen sich melden.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter Telefon 0631 369-15199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.