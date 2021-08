Die Dahner Polizei hat am Mittwoch einen 23-Jährigen Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz gestoppt, der mit einem E-Scooter in Dahn unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Roller das Versicherungskennzeichen fehlte. Der Fahrer gab an, dass er den Roller in Dahn gefunden und an sich genommen hat. Ob dies der Wahrheit entspricht oder ob der Roller gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Die Polizei Dahn bittet darum, dass sich der Eigentümer des Rollers oder jemand, der Angaben zum Eigentümer machen kann, auf der Dienststelle oder unter Telefon 06391/9160 meldet.