Anwohner der Bahnhofstraße in Thaleischweiler-Fröschen sind in der vergangenen Woche von einem dumpfen Knall geweckt worden. Am Dienstag, 23. Januar, verschaffte sich die Polizei Zugang zu einer Wohnung und nahm zwei Männer fest.

Den beiden Männern, 16 und 20 Jahre alt, wird von der Staatsanwaltschaft Mannheim vorgeworfen, in der Nacht auf Freitag, 29. Dezember, in Mannheim in eine Auseinandersetzung zweier Personengruppen verwickelt gewesen zu sein. Dabei sollen die beiden einen 21-Jährigen mit einem Stichwerkzeug schwer verletzt haben. Am vergangenen Dienstag wurden zwei Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Mannheim gegen die zwei Tatverdächtigen in Thaleischweiler-Fröschen vollstreckt. Beide wurden dem Amtsrichter in Mannheim vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls unter anderem wegen versuchten Totschlags in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.