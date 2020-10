Die Polizei hat Mittwoch in Pirmasens zwei Osteuropäer festgenommen. Einer leistete laut einer Mitteilung Widerstand gegen die Beamten. Ins Visier der Polizei gerieten die Männer, weil sie ohne Führerschein und Versicherungsschutz, dafür aber mit Drogen am Steuer unterwegs waren. Gegen 1.30 Uhr kontrollierte die Polizei ein Auto in der Saarstraße. Das Fahrzeug, in dem die beiden Osteuropäer saßen, war mit einer „auffälligen Fahrweise“ unterwegs. Bei der Kontrolle merkten die Beamten, dass der 39-jährige Fahrer per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte keinen gültigen Führerschein und das Fahrzeug war nicht versichert. Außerdem reagierte ein Drogentest positiv auf Amphetamin/Metamphetamin und Opiate. Er gestand, zwei Tage zuvor Amphetamin konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 20-jährige Beifahrer verhielt sich laut Polizei „durchweg unkooperativ“. Er führte keine Ausweispapiere mit, verweigerte die Angaben seiner Personalien und versuchte immer wieder, sich zu entfernen. Auf der Dienststelle setzte er sein unkooperatives Verhalten fort. Nachdem er sich weiter gegen die Polizei wehrte, nahm die ihn kurzerhand in Gewahrsam. Schließlich musste ihm, ebenfalls aufgrund des Verdachtes des Drogeneinflusses, gewaltsam eine Blutprobe entnommen werden, heißt es im Polizeibericht. Auch eine erkennungsdienstliche Behandlung sei nur durch Anwendung körperlicher Gewalt möglich gewesen. Schließlich stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl bestand. Beide Männer wurden aufgrund der bestehenden Haftbefehle in ein Gefängnis eingeliefert.