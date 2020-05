Die jüngste Einbruchsserie in Pirmasens ist offenbar aufgeklärt. Die Polizei hat vier Jugendliche ermittelt, die bei ihrer Vernehmung die Taten einräumten. An die Bande kam die Polizei, weil sie einen Jugendlichen aus dem Quartett am Donnerstagmorgen auf frischer Tat schnappen konnte. Um 4.30 Uhr war die Polizei am Donnerstag alarmiert worden, weil drei Unbekannte in einen Reifenservice in der Kronprinzenstraße eingebrochen waren. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass eine Fensterscheibe mit einem Blumenkübel eingeworfen worden war. Nach Zeugenhinweisen konnten die Beamten einen zu Fuß geflohenen Einbrecher verfolgen. In der Adlerstraße schnappten sie den 15-jährigen Pirmasenser. Im Rucksack des jungen Mannes fanden die Polizisten Diebesgut: eine Packung Mehrweghandschuhe und ein Ladekabel. Im Nachgang stellte die Polizei fest, dass auch beim benachbarten Taxiunternehmen eingebrochen worden war. Die drei gleichaltrigen Mittäter wurden ermittelt. Noch am Donnerstag durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Jugendlichen. Dabei fand sie weiteres Diebesgut. Nach Polizeiangaben gestand das Quartett neben den aktuellen Einbrüchen in den Reifenservice und das Taxiunternehmen auch die in einen Friseursalon in der Kronprinzenstraße und in das Sportheim der SG Pirmasens.