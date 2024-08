Am Samstag wurde die Polizei zu einer Schlägerei im Hornbach-Baumarkt in der Zweibrücker Straße gerufen. Gegen 13.20 Uhr war gemeldet worden, dass sich zwei Kunden im Drive-in Bereich prügeln würden. Beim Eintreffen der Beamten war nur noch ein 37-Jähriger. Nach Zeugenangaben soll der Täter als Beifahrer in einem grauen BMW mit auswärtigem Kennzeichen davongefahren sein. Der BMW wurde im Stadtgebiet gesehen und von einer Streife gestoppt. Laut Polizei soll sich der 64-jährige BMW-Beifahrer aus Baden-Württemberg im Kassenbereich vorgedrängt haben. Der 37-Jährige sprach den Mann daraufhin an. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Folge der 64-Jährige dem Jüngeren einen Faustschlag auf die Nase verpasste. Der stellvertretende Marktleiter, der die Polizei verständigt hatte, wollte durch das Schließen der Ausfahrtsschranke den BMW aufhalten. Nach massiven Drohungen des 64-Jährigen öffnete der Mitarbeiter schließlich die Ausfahrt. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Nötigung eingeleitet.