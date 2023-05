Am Mittwochabend nahm die Dahner Polizei einen 40-jährigen Mann fest, der zuvor in Häuser in den Gemeinden Bundenthal und Bruchweiler-Bärenbach eingebrochen war und Geld stahl. Auch in Bobenthal hatte er sich Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Die Ermittlungen ergaben, dass die 44-jährige Lebensgefährtin des Mannes an den Einbrüchen beteiligt war. In ihrem Auto stellte die Polizei Diebesgut sicher.